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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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У чергових зборах територіальної оборони Херсонщини взяли участь 800 чоловіків

У чергових зборах територіальної оборони Херсонщини взяли участь 800 чоловіків

Київ • УНН

 • 7598 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Завершальні збори загонів територіальної оборони провели вчора у Високопільському районі на Херсонщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ОДА.

Проведено зборову підготовку з військовозобов’язаними загонів територіальної оборони Великоолександрівського, Нововоронцовського та Високопільського районів на території тимчасового полігону смт Архангельське Високопільського району. Взяли участь у підготовці понад 800 чоловіків.

Під час занять військовозобов’язані відпрацьовували навички зі стрільби, метання гранати, надання медичної допомоги, навички мінно-підривної справи й тактичної підготовки (дії підрозділу в обороні та наступі).

Заняття провели досвідчені інструктори, зокрема ті, хто має досвід бойових дій у зоні АТО. Найкращі учасники бойових занять були відзначені подяками Херсонського обласного військового комісаріату за вмілі та злагоджені дії під час заключного етапу навчань.

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