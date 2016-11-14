У чергових зборах територіальної оборони Херсонщини взяли участь 800 чоловіків
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Завершальні збори загонів територіальної оборони провели вчора у Високопільському районі на Херсонщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ОДА.
Проведено зборову підготовку з військовозобов’язаними загонів територіальної оборони Великоолександрівського, Нововоронцовського та Високопільського районів на території тимчасового полігону смт Архангельське Високопільського району. Взяли участь у підготовці понад 800 чоловіків.
Під час занять військовозобов’язані відпрацьовували навички зі стрільби, метання гранати, надання медичної допомоги, навички мінно-підривної справи й тактичної підготовки (дії підрозділу в обороні та наступі).
Заняття провели досвідчені інструктори, зокрема ті, хто має досвід бойових дій у зоні АТО. Найкращі учасники бойових занять були відзначені подяками Херсонського обласного військового комісаріату за вмілі та злагоджені дії під час заключного етапу навчань.