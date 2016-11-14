В очередном собрании территориальной обороны Херсонской области приняли участие 800 мужчин
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Заключительные сборы отрядов территориальной обороны провели вчера в Высокопольском районе в Херсонской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОГА.
Проведена подготовка по военнообязанным отрядам территориальной обороны Великоолександривского, Нововоронцовского и Высокопольского районов на территории временного полигона пгт Архангельское Высокопольского района. Приняли участие в подготовке более 800 мужчин.
Во время занятий военнообязанные отрабатывали навыки по стрельбе, метанию гранаты, оказанию медицинской помощи, навыки минно-подрывного дела и тактической подготовки (действия подразделения в обороне и наступлении).
Занятия провели опытные инструкторы, в том числе те, кто имеет опыт боевых действий в зоне АТО. Лучшие участники боевых занятий были отмечены благодарностями Херсонского областного военного комиссариата за умелые и слаженные действия во время заключительного этапа учений.