У чергах на КПВВ на Донбасі застрягло понад 150 автомобілів

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралося 165 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 30/40; „Мар’їнка“ — 0/10; „Новотроїцьке“ — 15/40; „Гнутове“ — 20/10”, — йдеться у повідомленні.

Минулої доби через КПВВ прослідувало понад 43 тисяч осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.

Прикордонники додали, всі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

Також, вчора військовослужбовці Донецького прикордонного загону спільно зі співробітниками ДФС зі складу Об’єднаних сил у КПВВ “Гнутове” припинили спробу переміщення через лінію розмежування з порушенням встановленого порядку товарів на суму близько 20 тисяч гривень. “Товар вилучено представниками ДФС для здійснення оформлення матеріалів справ про адміністративні правопорушення”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Державна служба надзвичайних ситуацій проводить розмінування у Станиці Луганській. Біля мосту знайшли 31 міну.

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