В очередях на КПВВ на Донбассе застряло более 150 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собралось 165 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 30/40; „Марьинка“ — 0/10; „Новотроицкое“ — 15/40; „Гнутово“ — 20/10”, — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки через КПВВ проследовало более 43 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Также, вчера военнослужащие Донецкого пограничного отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ “Гнутово” пресекли попытку перемещения через линию разграничения с нарушением установленного порядка товаров на сумму около 20 тысяч гривен. “Товар изъят представителями ГФС для осуществления оформления материалов дел об административных правонарушениях”, — отмечается в сообщении.
Напомним, Государственная служба чрезвычайных ситуаций проводит разминирование в Станице Луганской. У моста нашли 31 мину.