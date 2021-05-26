У Будинок профспілок прийшли з обшуками з ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Федерація профспілок України заявила, що у Будинок профспілок у центрі столиці у середу, 26 травня, прийшли з обшуками представники Державного бюро розслідувань, передає УНН.
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"Сьогодні, 26 травня 2021 року, з 9.30 Державне бюро розслідувань проводить обшуки та вилучення службових документів ФПУ у Будинку профспілок", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Федерації профспілок додали, що відбувається це у кабінеті обраного вчора голови ФПУ Григорія Осового, заступників голови, в службових кабінетах.
"Наразі невідомо, яку мету переслідують службовці ДБР", - додали у ФПУ.
Коментарів ДБР з приводу обшуків наразі немає.
Доповнення
Печерський районний суд Києва торік у листопаді арештував низку об'єктів нерухомості, які знаходяться в користуванні ФПУ, через підозру в незаконному привласненні службовцями профспілок.
В переліку об'єктів були Будинок профспілок на Майдані Незалежності, Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий Палац), санаторії "Укрпрофоздоровниці" в Ірпені, Конча-Заспі та Одесі, готель у Трускавці та інша нерухомість.