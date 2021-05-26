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В Дом профсоюзов пришли с обысками из ГБР

Киев • УНН

 • 19547 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Федерация профсоюзов Украины заявила, что в Дом профсоюзов в центре столицы в среду, 26 мая, пришли с обысками представители Государственного бюро расследований, передает УНН.

В Дом профсоюзов пришли с обысками из ГБР

Цитата:

"Сегодня, 26 мая 2021 года, с 9:30 Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятие служебных документов ФПУ в Доме профсоюзов", - говорится в сообщении.

Детали

В Федерации профсоюзов добавили, что происходит это в кабинете избранного вчера председателя ФПУ Григория Осового, заместителей председателя, в служебных кабинетах.

"Пока неизвестно, какую цель преследуют служащие ГБР", - добавили в ФПУ.

Комментариев ГБР по поводу обысков пока нет.

Дополнение

Печерский районный суд Киева в ноябре прошлого года арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании ФПУ, по подозрению в присвоении служащими профсоюзов.

В перечне объектов были Дом профсоюзов на Майдане Независимости, Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), санатории "Укрпрофздравницы" в Ирпене, Конча-Заспе и Одессе, отель в Трускавце и другая недвижимость.

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