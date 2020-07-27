У Будинку футболу відбулося урочисте вручення D-дипломів УАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У суботу, 25 липня, у Будинку футболу відбулося урочисте вручення представниками УАФ, першими віце-президентами асоціації Анатолієм Дем'яненком та Вадимом Костюченком, дипломів D слухачам, які успішно пройшли курс навчання. Про це інформує сайт Асоціації, передає УНН.
Зазначається, що навчання за програмою "D-диплом УАФ" проводилося Інститутом футболу УАФ НУФВСУ спільно з Українською асоціацією футболу та здійснювалося дистанційно.
"Регіональні асоціації делегували в якості кандидатів на проходження курсу своїх представників, які потім проходили відповідну співбесіду.
Метою навчальної програми за курсом "D-диплом УАФ" є:
- забезпечення кваліфікованої підготовки відповідно до вимог УЄФА для тренерів, які працюють у футболі з групами початкової підготовки;
- підвищення рівня знань, умінь та кваліфікації тренерів, які працюють із дитячо-юнацькими командами початкових вікових категорій", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 22 липня президент УАФ Андрій Павелко повідомив про повернення уболівальників на футбольні трибуни. Спільно із МОЗ було прийнято рішення про допуск у тестовому режимі 25% глядачів від вмісту стадіонів на матчі плей-оф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Матчі відбудуться 25 і 29 липня.