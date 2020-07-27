В Доме футбола состоялось торжественное вручение D-дипломов УАФ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100538 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109184 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 114045 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145298 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114687 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138149 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103503 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102757 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105027 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Доме футбола состоялось торжественное вручение D-дипломов УАФ

В Доме футбола состоялось торжественное вручение D-дипломов УАФ

Киев  •  УНН

 • 13666 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В субботу, 25 июля, в Доме футбола состоялось торжественное вручение представителями УАФ, первыми вице-президентами ассоциации Анатолием Демьяненко и Вадимом Костюченко, дипломов D слушателям, успешно прошедшим курс обучения. Об этом сообщает сайт Ассоциации, передает УНН.

Отмечается, что обучение по программе "D-диплом УАФ" проводилось Институтом футболу УАФ НУФВСУ совместно с Украинской ассоциацией футбола и осуществлялось дистанционно.

"Региональные ассоциации делегировали в качестве кандидатов на прохождение курса своих представителей, которые затем проходили соответствующую собеседование.

Целью учебной программы по курсу "D-диплом УАФ" являются:

- обеспечение квалифицированной подготовки в соответствии с требованиями УЕФА для тренеров, работающих в футболе с группами начальной подготовки;

- повышение уровня знаний, умений и квалификации тренеров, работающих с детско-юношескими командами начальных возрастных категорий", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 22 июля президент УАФ Андрей Павелко сообщил о возвращении болельщиков на футбольные трибуны. Совместно с Минздравом было принято решение о допуске в тестовом режиме 25% зрителей от содержания стадионов на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Матчи состоятся 25 и 29 июля.

Украинские Национальные Новости

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