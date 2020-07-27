В Доме футбола состоялось торжественное вручение D-дипломов УАФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В субботу, 25 июля, в Доме футбола состоялось торжественное вручение представителями УАФ, первыми вице-президентами ассоциации Анатолием Демьяненко и Вадимом Костюченко, дипломов D слушателям, успешно прошедшим курс обучения. Об этом сообщает сайт Ассоциации, передает УНН.
Отмечается, что обучение по программе "D-диплом УАФ" проводилось Институтом футболу УАФ НУФВСУ совместно с Украинской ассоциацией футбола и осуществлялось дистанционно.
"Региональные ассоциации делегировали в качестве кандидатов на прохождение курса своих представителей, которые затем проходили соответствующую собеседование.
Целью учебной программы по курсу "D-диплом УАФ" являются:
- обеспечение квалифицированной подготовки в соответствии с требованиями УЕФА для тренеров, работающих в футболе с группами начальной подготовки;
- повышение уровня знаний, умений и квалификации тренеров, работающих с детско-юношескими командами начальных возрастных категорий", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 22 июля президент УАФ Андрей Павелко сообщил о возвращении болельщиков на футбольные трибуны. Совместно с Минздравом было принято решение о допуске в тестовом режиме 25% зрителей от содержания стадионов на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Матчи состоятся 25 и 29 июля.