У Брюсселі відкрили підводний ресторан

Підводний ресторан під назвою “Перлина” має форму кулі діаметром два метри і знаходиться посередині величезного басейну на глибині п’яти метрів. Для того, щоб потрапити всередину величезної кулі-ресторану, потрібно вдягнути спорядження для дайвінгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дж.Олівер закриває шість своїх ресторанів через Brexit

Страви в такому ресторані подають досвідчені аквалангісти, які постачають фуа-гра, омарів, салати і шампанське в водонепроникних контейнерах.

Як зазначає власник незвичного ресторану, відкриттям цього закладу розпочинається нова ера ресторанів.