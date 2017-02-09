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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Брюсселі відкрили підводний ресторан

Київ • УНН

 • 26523 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У столиці Бельгії Брюсселі відкрили підводний ресторан для поціновувачів екстремального відпочинку та смачної їжі, передає УНН з посиланням на Reuters.

У Брюсселі відкрили підводний ресторан

Підводний ресторан під назвою “Перлина” має форму кулі діаметром два метри і знаходиться посередині величезного басейну на глибині п’яти метрів. Для того, щоб потрапити всередину величезної кулі-ресторану, потрібно вдягнути спорядження для дайвінгу.

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Страви в такому ресторані подають досвідчені аквалангісти, які постачають фуа-гра, омарів, салати і шампанське в водонепроникних контейнерах.

Як зазначає власник незвичного ресторану, відкриттям цього закладу розпочинається нова ера ресторанів.

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