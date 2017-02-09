В Брюсселе открыли подводный ресторан

Подводный ресторан под названием "Жемчужина" имеет форму шара диаметром два метра и находится посередине огромного бассейна на глубине пяти метров. Для того, чтобы попасть внутрь огромного шара-ресторана, нужно надеть снаряжение для дайвинга.

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Блюда в таком ресторане подают опытные аквалангисты, которые поставляют фуа-гра, омаров, салаты и шампанское в водонепроницаемых контейнерах.

Как отмечает владелец необычного ресторана, открытием этого заведения начинается новая эра ресторанов.