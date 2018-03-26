У Британії відкрили пам'ятник Девіду Боуї
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Великобританії відкрили пам'ятник Девіду Боуї. Він встановлений в місті, де Боуї вперше постав в образі Зіггі Стардаста, передає УНН з посиланням на BBC.
У центрі британського міста Ейлсбері, розташованого в 60 кілометрах від Лондона, відкрили пам'ятник музиканту Девіду Боуї.
Скульптура виконана з бронзи і називається "Земний посланець". Вона показує різні сценічні образи Боуї.
Основний з них - образ Зіггі Стардаста, оскільки в Ейлсбері музикант представив свій альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars і вперше постав в образі його головного героя - Зіггі Стардаста.
В скульптуру вбудований динамік, який щогодини грає пісні Боуї.
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Як раніше повідомляв УНН, британський музикант Девід Боуї помер 10 січня на 70-му році життя від раку печінки, з яким боровся останні півтора року. Протягом кар'єри Боуї продав більш 136 млн записів і увійшов в десятку найуспішніших артистів в історії британської популярної музики.