У Британії відкрили пам'ятник Девіду Боуї

У центрі британського міста Ейлсбері, розташованого в 60 кілометрах від Лондона, відкрили пам'ятник музиканту Девіду Боуї.

Скульптура виконана з бронзи і називається "Земний посланець". Вона показує різні сценічні образи Боуї.

Основний з них - образ Зіггі Стардаста, оскільки в Ейлсбері музикант представив свій альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars і вперше постав в образі його головного героя - Зіггі Стардаста.

В скульптуру вбудований динамік, який щогодини грає пісні Боуї.

Як раніше повідомляв УНН, британський музикант Девід Боуї помер 10 січня на 70-му році життя від раку печінки, з яким боровся останні півтора року. Протягом кар'єри Боуї продав більш 136 млн записів і увійшов в десятку найуспішніших артистів в історії британської популярної музики.