У Бразилії знайшли мертвою виконавицю "Ламбади"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Бразильську виконавицю Лоалву Браз, відому своїм хітом "Ламбада", знайшли мертвою у згорілому автомобілі у курортному містечку Сакуарема неподалік Ріо-де-Жанейро, передає УНН з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що автомобіль із тілом виявили неподалік будинку, де жила співачка. Поліція розслідує обставини її смерті.
Її виконання "Ламбади" у 1989 разом із французьким гуртом Kaoma принесло їй всесвітню популярність і допомогло популяризувати однойменний бразильський танець.
Як повідомляв УНН, відомий британський співак Джордж Майкл помер.