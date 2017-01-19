В Бразилии нашли мертвой исполнительницу "Ламбады"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Бразильскую исполнительницу Лоалву Браз, известную своим хитом "Ламбада", нашли мертвой в сгоревшем автомобиле в курортном городке Сакуарема неподалеку от Рио-де-Жанейро, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Сообщается, что автомобиль с телом обнаружили недалеко от дома, где жила певица. Полиция расследует обстоятельства ее смерти.
Ее исполнение "Ламбады" в 1989 вместе с французской группой Kaoma принесло ей всемирную популярность и помогло популяризировать одноименный бразильский танец.
Как сообщал УНН, известный британский певец Джордж Майкл умер.