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В Бразилии нашли мертвой исполнительницу "Ламбады"

В Бразилии нашли мертвой исполнительницу "Ламбады"

Киев • УНН

 • 16759 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Бразильскую исполнительницу Лоалву Браз, известную своим хитом "Ламбада", нашли мертвой в сгоревшем автомобиле в курортном городке Сакуарема неподалеку от Рио-де-Жанейро, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что автомобиль с телом обнаружили недалеко от дома, где жила певица. Полиция расследует обстоятельства ее смерти.

Ее исполнение "Ламбады" в 1989 вместе с французской группой Kaoma принесло ей всемирную популярность и помогло популяризировать одноименный бразильский танец.

Как сообщал УНН, известный британский певец Джордж Майкл умер.

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