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У боях за Україну загинуло 70 прикордонників - Порошенко

У боях за Україну загинуло 70 прикордонників - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У протистоянні російській агресії загинуло 70 українських прикордонників. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час ознайомлення з роботою Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, передає УНН.

“70 прикордонників поклали своє життя за Україну... 433 прикордонники отримали бойове поранення”, — сказав Президент.

За його словами, майже 20 тис. прикордонників взяли участь в заходах забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії РФ.

За мужність і героїзм, виявлених в боях з російськими окупантами, розповів Глава держави, 850 воїнів-прикордонників удостоєно державних нагород, двох з них відзначено зіркою “Герой України”.

Раніше голова Держприкордонслужби Петро Цигикал повідомив, що майже 20 тисяч прикордонників взяли участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації. 

Він додав, що 856 воїнів-прикордонників удостоєні державних нагород, двох із них відзначено Зіркою Героя України.

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