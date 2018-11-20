У боях за Україну загинуло 70 прикордонників - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У протистоянні російській агресії загинуло 70 українських прикордонників. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час ознайомлення з роботою Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, передає УНН.
“70 прикордонників поклали своє життя за Україну... 433 прикордонники отримали бойове поранення”, — сказав Президент.
За його словами, майже 20 тис. прикордонників взяли участь в заходах забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії РФ.
За мужність і героїзм, виявлених в боях з російськими окупантами, розповів Глава держави, 850 воїнів-прикордонників удостоєно державних нагород, двох з них відзначено зіркою “Герой України”.
Раніше голова Держприкордонслужби Петро Цигикал повідомив, що майже 20 тисяч прикордонників взяли участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації.
Він додав, що 856 воїнів-прикордонників удостоєні державних нагород, двох із них відзначено Зіркою Героя України.