В боях за Украину погибло 70 пограничников - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В противостоянии российской агрессии погибло 70 украинских пограничников. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время ознакомления с работой Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота, передает УНН.
"70 пограничников положили свою жизнь за Украину ... 433 пограничника получили боевое ранение", - сказал Президент.
По его словам, почти 20 тыс. пограничников приняли участие в мероприятиях обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии РФ.
За мужество и героизм, проявленные в боях с русскими оккупантами, рассказал глава государства, 850 воинов-пограничников удостоены государственных наград, двух из них отмечено звездой "Герой Украины".
Ранее председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что почти 20 тыс. пограничников приняли участие в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации.
Он добавил, что 856 воинов-пограничников удостоены государственных наград, двое из них отмечено Звездой Героя Украины.