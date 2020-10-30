У "Борисполі" виявили 700 нелегальних посилок з технікою

"Незаконну поставку в Україну електронних товарів відомих торгових марок виявили прикордонники", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що перевірка проводилась в аеропорту "Бориспіль" та на одній із поштових сортувальних станцій у Києві.

"Як встановили правоохоронці, організатори злочинного каналу використовували базу фіктивних отримувачів, щоб доставляти техніку з Сінгапуру в Україну під виглядом поштових відправлень, уникаючи сплати до бюджету. У перевіреному в аеропорту вантажі, загальною вагою 2,5 тонни, правоохоронці вилучили близько 700 нелегальних відправлень. Нелегальні ділки хотіли ухилитися від сплати податків на суму майже в 1 млн грн", - додається у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни" на вихідних зафіксовано перші спроби ввезення мобільних телефонів Iphone 12 без сплати митних платежів.