В "Борисполе" обнаружили 700 нелегальных посылок с техникой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили 700 нелегальных посылок с телефонами, планшетами и другой техникой, прибывшими из Сингапура. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Незаконную поставку в Украину электронных товаров известных торговых марок обнаружили пограничники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка проводилась в аэропорту "Борисполь" и на одной из почтовых сортировочных станций в Киеве.
"Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину под видом почтовых отправлений, избегая уплаты в бюджет. В проверенном в аэропорту грузе общим весом 2,5 тонны, правоохранители изъяли около 700 нелегальных отправлений. Нелегальные дельцы хотели уклониться от уплаты налогов на сумму почти в 1 млн грн", - добавляется в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" на выходных зафиксированы первые попытки ввоза мобильных телефонов Iphone 12 без уплаты таможенных платежей.