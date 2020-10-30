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В "Борисполе" обнаружили 700 нелегальных посылок с техникой

В "Борисполе" обнаружили 700 нелегальных посылок с техникой

Киев • УНН

 • 18088 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили 700 нелегальных посылок с телефонами, планшетами и другой техникой, прибывшими из Сингапура. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"Незаконную поставку в Украину электронных товаров известных торговых марок обнаружили пограничники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка проводилась в аэропорту "Борисполь" и на одной из почтовых сортировочных станций в Киеве.

"Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину под видом почтовых отправлений, избегая уплаты в бюджет. В проверенном в аэропорту грузе общим весом 2,5 тонны, правоохранители изъяли около 700 нелегальных отправлений. Нелегальные дельцы хотели уклониться от уплаты налогов на сумму почти в 1 млн грн", - добавляется в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" на выходных зафиксированы первые попытки ввоза мобильных телефонов Iphone 12 без уплаты таможенных платежей.

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