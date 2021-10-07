У Білорусі затримано 136 осіб за коментарі після смерті офіцера КДБ

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“Не дивлячись на неодноразові попередження представників правоохоронних органів про дачу жорсткої і принципової правової оцінки по кожному такому факту, деяких „коментаторів“ це не зупинило, і вони, покладаючись на анонімність і уявну безкарність, продовжили своє цькування, образи і приниження в мережі Інтернет”, — йдеться в повідомленні СК, поширеному в Telegram-каналі відомства. “Вас попереджали! “Всі хто зробив „хайп“ на горі сім’ї офіцера, будуть знайдені”, — йдеться в повідомленні.

Трагедія під час “спеціального заходу” в Мінську

28 вересня в Мінську співробітники КДБ Білорусі, проводячи “спеціальні заходи”, зламали двері в квартиру 31-річного програміста Андрія Зельцера. Програміст, за даними СК, відкрив вогонь. Були вбиті співробітник КДБ і сам Зельцер.