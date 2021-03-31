У Білорусі судитимуть організаторів студентських протестів

Деталі

“Генеральна прокуратура направила в Мінський міський суд для визначення підсудності кримінальну справу стосовно 12 громадян, яким інкриміновано організацію в період з серпня по листопад 2020 року в Мінську групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов’язаних з явною непокорою законним вимогам представників влади, які призвели до порушення роботи установ і транспорту”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що серед обвинувачених — колишній асистент кафедри одного з вищих навчальних закладів і молоді люди, 1996-2001 років народження, в тому числі студенти столичних університетів. За даними слідства, в ряді випадків колишній працівник вузу координувала дії учасників протестів в частині їхнього переміщення та мінімізації затримань, інформувала про місцезнаходження співробітників органів внутрішніх справ. У Генпрокуратурі додали, що метою обвинувачених нібито було “залучення представників окремих соціальних груп — студентів і викладачів закладів вищої освіти Білорусі до участі в протиправних діях, інформаційне забезпечення акцій протесту, їхнє подальше широке висвітлення у вигідному для себе світлі з метою впливу на масову свідомість”. За даними відомства, прокурор залишив у силі раніше застосований до всіх обвинувачених запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Доповнення

Житель Бобруйська засуджений на один рік і один місяць позбавлення волі за “образу президента Білорусі і хуліганство”.