У Білорусі назвали оптимальну дату проведення виборів президента

"Президентська кампанія, швидше за все, пройде в той термін, який визначений конституцією - остання неділя, 30 серпня 2020 року, - сказала вона. - Це з великою ймовірністю і є дата виборів президента Білорусі". За її словами, хоча це ще літо, але цей час, коли "все приїжджають, і населення в основному буде знаходитися за місцем своєї реєстрації".

Раніше Лукашенко заявляв, що найближчим часом влада визначиться з конкретною датою парламентських виборів, які пропонують провести достроково: до Ради Республіки (верхньої палати) Національних зборів - 7 листопада, а в Палату представників (нижньої палати) - 17 листопада 2019 року.

У квітні, звертаючись з посланням до народу і парламенту, глава держави зазначив, що президентські вибори в країні пройдуть "в суворій відповідності з законом у встановлені конституцією терміни", тобто в 2020 році.

Нагадаємо, Лукашенко привітав Зеленського з перемогою на виборах.