У Білому домі прокоментував можливу зустріч Д.Трампа з Кім Чен Ином

"Я вважаю, що ключовою є заява президента (Д.Трампа - ред.) "за правильних обставин". І таких обставин зараз не існує", - заявив Ш.Спайсер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про те, що він не проти зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.