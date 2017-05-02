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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Білому домі прокоментував можливу зустріч Д.Трампа з Кім Чен Ином

Київ • УНН

 • 11068 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У Білому домі заявляють, що зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина наразі можлива лише "за правильних обставин". Про це заявив речник Білого дому Шон Спайсер, передає УНН.

У Білому домі прокоментував можливу зустріч Д.Трампа з Кім Чен Ином

"Я вважаю, що ключовою є заява президента (Д.Трампа - ред.) "за правильних обставин". І таких обставин зараз не існує", - заявив Ш.Спайсер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про те, що він не проти зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

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