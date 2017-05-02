В Белом доме прокомментировал возможную встречу Д.Трамп с Ким Чен Ыном
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Белом доме заявляют, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына пока возможна только "при правильных обстоятельствах". Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН.
"Я считаю, что ключевым является заявление президента (Д.Трампа - ред.) "при правильных обстоятельствах". И таких обстоятельств сейчас не существует", - заявил Ш.Спайсер.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что он не против встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.