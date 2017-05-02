В Белом доме прокомментировал возможную встречу Д.Трамп с Ким Чен Ыном

"Я считаю, что ключевым является заявление президента (Д.Трампа - ред.) "при правильных обстоятельствах". И таких обстоятельств сейчас не существует", - заявил Ш.Спайсер.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что он не против встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.