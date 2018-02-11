У Білій Церкві авто на швидкості збило на "зебрі" чоловіка та жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Дівчина-водій на швидкості збила на пішоходному переході у Білій Церкві чоловіка та жінку, передає УНН із посиланням на повідомлення спільноти dtp.kiev.ua.
"Жінка загинула. Чоловік в критичному стані в реанімації", - йдеться у повідомленні.
У наступному повідомленні спільноти зазначено, що водійка, за попередніми даними, була п'яною.
Нагадаємо, у Хотові, що неподалік від Києва, легковик збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув.