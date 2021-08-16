У бік Ізраїлю знову почалися обстріли: випущена перша ракета, звучать сирени
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомляє, що в місті Сдерот, на кордоні з сектором Газа, знову прозвучали сирени, інформує УНН з посиланням на повідомлення ЦАХАЛу у Twitter.
Цитата:
"Попередні дані: сирена була (увімкнена - ред.) в місті Сдерот і в районі сектора Гази", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як пише інформаційне видання NEWSru.co.il, сирена пролунала о 13:25 в Сдероті. На кордоні з сектором Гази пролунав сигнал "Цева адом", що попереджає про ракетний обстріл.
Була задіяна система ПРО "Залізний купол". ЦАХАЛ заявив, що була збита ракета, запущена з Гази.
Додамо
7 серпня Армія оборони Ізраїлю атакувала об'єкти руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск звідти куль з вибухівкою.
Перед цим з Лівану в бік Ізраїлю були випущені ракети. ЦАХАЛ відповів артилерійським вогнем, згодом літаки ізраїльських ВПС атакували наземні цілі на ліванській стороні кордону.
Контекст
Загострення ситуації в Ізраїлі почалося на початку травня. Конфлікт між угрупованнями в секторі Газа і Ізраїлем загострився після того, як ізраїльська влада за рішенням суду почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі.
Через це в місті почалися протести, які переросли в зіткнення палестинського населення і ізраїльської поліції. Пізніше з сектора Газа почалися ракетні обстріли по території Ізраїлю і удари.
Потім інтенсивні обстріли стихли і стали поодинокими.