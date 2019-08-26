У бік Австралії дрейфує "острів" пемзи розміром 150 кв км
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Великий шар вулканічної породи розміром з Мангеттен дрейфує в бік Австралії, що може допомогти у відновленні коралів Великого бар’єрного рифу. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Вперше "острів" площею близько 150 квадратних кілометрів побачили моряки 9 серпня. Як зазначають у NASA, цей шар пемзи утворився після виверження підводного вулкану біля острову Тонга, він дрейфує у бік Австралії.
Через декілька днів з "островом" вулканічної породи зустрілася ще одна команда моряків. Майкл Холт розповів, що увесь океан навколо човна був матовим, навіть неможливо було побачити відображення Місяця у воді. За його словами, зустрічаються шматки пемзи розміром з баскетбольний м’яч
Як зазначає видання, в 2012 році в Квінслендському технологічному університеті вивчали таке природне явище. Вчені дійшли висновку, що на таких "плотах" подорожує велика кількість морських істот, що позитивно впливає на біорізноманіття.
За попередніми оцінками, 7-12 місяців цей шар пемзи дрейфуватиме до Австралії, що може позитивно вплинути на Великий бар’єрний риф, куди "пліт" ймовірно принесе корали, мушлі, водорості, крабів та багато інших організмів.
Пемза — пориста вулканічна порода, вона дуже легка, завдяки чому може залишатися на поверхні води, морські організми можуть ховатися в її численних отворах.
Нагадаємо, країни домовилися посилити захист 18 видів акул і скатів.