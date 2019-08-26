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Країни домовилися посилити захист 18 видів акул і скатів

Країни домовилися посилити захист 18 видів акул і скатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Понад 100 країн на міжнародній конференції домовилися посилити захист 18 видів акул і скатів, які перебувають під загрозою зникнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Цю пропозицію підтримали на конференції підписантів Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES). У списку цих видів зокрема акула мако, клинорогий скат, гітарний скат.

Посилити захист цих видів запропонувала Мексика, її підтримали 102 країни, ще 40 були проти — серед них Китай, Нова Зеландія, Ісландія, Японія, Малайзія. Деякі учасники обговорення вважають недостатніми докази того, що акули зникають через вилов.

За даними незалежного дослідницького центру The Pew Trust, щороку через вилов гинуть від 63 до 273 мільйонів акул.

Це рішення не фінальне, його мають ратифікувати на пленарному засіданні на наступному тижні. Якщо нові правила набудуть чинності, це не означатиме заборону на вилов цих видів, але воно запровадить суворіший контроль за торгівлею — зокрема треба буде довести, що вилов не впливає на можливість виживання видів.

Нагадаємо, океанологи знайшли живих акул в кратері діючого підводного вулкана.

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