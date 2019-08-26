Страны договорились усилить защиту 18 видов акул и скатов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Более 100 стран на международной конференции договорились усилить защиту 18 видов акул и скатов, которые находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Это предложение поддержали на конференции подписантов Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). В списке этих видов в частности мако, клинорогий скат, гитарный скат.
Усилить защиту этих видов предложила Мексика, ее поддержали 102 страны, еще 40 были против - среди них Китай, Новая Зеландия, Исландия, Япония, Малайзия. Некоторые участники обсуждения считают недостаточными доказательства того, что акулы исчезают через улов.
По данным независимого исследовательского центра The Pew Trust, ежегодно через вылов погибают от 63 до 273 миллионов акул.
Это решение не финальное, его должны ратифицировать на пленарном заседании на следующей неделе. Если новые правила вступят в силу, это не будет означать запрет на вылов этих видов, но оно введет более строгий контроль за торговлей - в частности предстоит доказать, что вылов не влияет на возможность выживания видов.
Напомним, океанологи нашли живых акул в кратере действующего подводного вулкана.