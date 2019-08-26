В сторону Австралии дрейфует "остров" пемзы размером 150 кв км
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Большой слой вулканической породы размером с Манхэттен дрейфует в сторону Австралии, что может помочь в восстановлении кораллов Большого барьерного рифа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Впервые "остров" площадью около 150 квадратных километров увидели моряки 9 августа. Как отмечают в NASA, этот слой пемзы образовался после извержения подводного вулкана у острова Тонга, он дрейфует в сторону Австралии.
Через несколько дней с "островом" вулканической породы встретилась еще одна команда моряков. Майкл Холт рассказал, что весь океан вокруг лодки был матовым, даже невозможно было увидеть отражение Луны в воде. По его словам, встречаются куски пемзы размером с баскетбольный мяч
Как отмечает издание, в 2012 году в Квинслендском технологическом университете изучали такое природное явление. Ученые пришли к выводу, что на таких "плотах" путешествует большое количество морских существ, что положительно влияет на биоразнообразие.
По предварительным оценкам, 7-12 месяцев этот слой пемзы дрейфовать в Австралию, что может положительно повлиять на Большой барьерный риф, куда "плот" вероятно принесет кораллы, ракушки, водоросли, крабов и много других организмов.
Пемза - пористая вулканическая порода, она очень легкая, благодаря чему может оставаться на поверхности воды, морские организмы могут скрываться в ее многочисленных отверстиях.
Напомним, страны договорились усилить защиту 18 видов акул и скатов.