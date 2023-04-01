У Берліні зафіксували у 2,5 рази більше злочинів проти українців, ніж проти інших груп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Берліні з 24 лютого минулого року було зареєстровано 3250 злочинів проти українців. Нападів з тілесними ушкодженнями у 2,5 раза більше, ніж проти інших груп. Про це повідомляє Альянс українських організацій, передає УНН.
Цитата
«У Берліні з 24 лютого 2022 року по березень 2023 було зареєстровано 3250 злочинів проти на українців. Якщо дивитися по статистиці нападів з тілесними ушкодженнями - то їх у 2,5 раза більше, ніж проти інших груп», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що поліція не надала інформацію, чи є ці напади політично вмотивовані, хоча у неї може бути ця інформація.
Довідково
Альянс українських організацій - це коаліція української діаспори громадянського суспільства та неурядових організацій.
Доповнення
У німецькому місті Зьоммерд в будинку для біженців сталася бійка, унаслідок якої постраждало шестеро осіб, з них двоє дітей.