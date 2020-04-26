У Бельгії від COVID-19 померло понад 7 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Бельгії через COVID-19 померло понад 7 тис. людей. Всього в країні захворіло 46 тис. 134 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Загалом померло 7 094 людини, за останні 24 години померло 178 людей. Що стосується цих 178 смертей, то 75 померло в лікарнях, а 103 - у будинках для літніх людей та інвалідів”, - повідомили в ЗМІ.
Також повідомляється, що кількість госпіталізованих повільно зменшується - за добу госпіталізували 204 осіб. Від початку спалаху госпіталізували 3 тис. 959 осіб.
При цьому вказано, що за добу у відділеннях інтенсивної терапії стало на 43 людини менше і зараз в стаціонарах перебуває 891 пацієнт.
“Кількість нових госпіталізацій зменшується, але залишається досить високою. Тому будьте наполегливими і дотримуйтесь загальних заходів, турбуйтесь про себе і про інших”, - вказано у повідомленні Кризового центру.
Зокрема, повідомляється, що за добу зареєстрували 809 випадків захворювання, а загальна кількість хворих - 46 тис. 134.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 3 млн.