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Актуальное
В Бельгии от COVID-19 умерло более 7 тыс. человек

В Бельгии от COVID-19 умерло более 7 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 16065 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Бельгии из-за COVID-19 умерло более 7 тыс. человек. Всего в стране заболело 46 тыс. 134 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Всего умерло 7094 человека, за последние 24 часа умерло 178 человек. Что касается этих 178 смертей, то 75 умерло в больницах, а 103 - в домах престарелых и инвалидов", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что количество госпитализированных медленно уменьшается - за сутки госпитализировали 204 человека. С начала вспышки госпитализированы 3 тыс. 959 человек.

При этом указано, что за сутки в отделениях интенсивной терапии стало на 43 человека меньше и сейчас в стационарах находится 891 пациент.

"Количество новых госпитализаций уменьшается, но остается достаточно высоким. Поэтому будьте настойчивыми и следуйте общим мероприятиям, беспокойтесь о себе и о других ", - указано в сообщении Кризисного центра.

В частности, сообщается, что за сутки зарегистрировали 809 случаев заболевания, а общее количество больных - 46 тыс. 134.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 3 млн.

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