У Балаклії сталась масштабна пожежа, гасити відправили військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У місті Балаклія, що на Харківщині, триває ліквідація масштабної пожежі на відкритій території. Тушити пожежу допомагають військові, пише УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.
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“6 жовтня о 12:27 на номер „101“ надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території на вул. Центральній міста Балаклія Харківської області. До місця події було направлено 3 відділення служби порятунку на автоцистернах, відділення Балаклійського лісгоспу та відділення військової частини. На момент прибуття підрозділів ДСНС горів очерет на площі 4,5га. Існувала загроза розповсюдження полум’я на житловий сектор та інші об’єкти”, — повідомили у ДСНС.
Деталі
За даними рятувальників, о 14:20 відбулась локалізація вогню. Наразі триває ліквідація пожежі. Загрози розповсюдження полум’я немає, інформують у ДСНС.
Зазначимо також, що у Telegram-каналах користувачі поширюють відео, на якому можна оцінити масштаб пожежі.
Додамо
15 листопада 2019 року на арсеналі в Балаклії на спеціально обладнаному майданчику для утилізації боєприпасів сталося близько 20 вибухів. Внаслідок вибухів загинуло троє військовослужбовців.