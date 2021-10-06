В Балаклее произошел масштабный пожар, тушить отправили военных

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КИЕВ. 6 октября. УНН. В городе Балаклея, что в Харьковской области продолжается ликвидация масштабного пожара на открытой территории. Тушить пожар помогают военные, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Цитата

“6 октября в 12:27 на номер „101“ поступило сообщение о пожаре на открытой территории на ул. Центральной города Балаклея Харьковской области. К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах, отделение Балаклейского лесхоза и отделения военной части. На момент прибытия подразделений ГСЧС горел камыш на площади 4,5 г. Существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты”, — сообщили в ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в 14:20 состоялась локализация огня. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Угрозы распространения пламени нет, информируют в ГСЧС.

Отметим также, что в Telegram каналах пользователи распространяют видео, на котором можно оценить масштаб пожара.

Добавим

15 ноября 2019 года на арсенале в Балаклее на специально оборудованной площадке для утилизации боеприпасов произошло около 20 взрывов. В результате взрывов погибло трое военнослужащих.

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