В Балаклее произошел масштабный пожар, тушить отправили военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В городе Балаклея, что в Харьковской области продолжается ликвидация масштабного пожара на открытой территории. Тушить пожар помогают военные, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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“6 октября в 12:27 на номер „101“ поступило сообщение о пожаре на открытой территории на ул. Центральной города Балаклея Харьковской области. К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах, отделение Балаклейского лесхоза и отделения военной части. На момент прибытия подразделений ГСЧС горел камыш на площади 4,5 г. Существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты”, — сообщили в ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, в 14:20 состоялась локализация огня. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Угрозы распространения пламени нет, информируют в ГСЧС.
Отметим также, что в Telegram каналах пользователи распространяют видео, на котором можно оценить масштаб пожара.
Добавим
15 ноября 2019 года на арсенале в Балаклее на специально оборудованной площадке для утилизации боеприпасов произошло около 20 взрывов. В результате взрывов погибло трое военнослужащих.