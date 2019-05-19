У Бахматюка заявили, що Гонтарева готує чорну піар-кампанію проти нього

ukru
22 березня, 17:51 • 47863 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 100365 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 85249 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 87013 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 67891 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 96672 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149393 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167035 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154200 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241171 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
70 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 56589 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 33416 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

18:50 • 21623 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 27087 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 18740 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158237 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241171 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205548 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190605 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157408 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 48654 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45190 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62616 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40071 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75040 перегляди
Актуальне
У Бахматюка заявили, що Гонтарева готує чорну піар-кампанію проти нього

У Бахматюка заявили, що Гонтарева готує чорну піар-кампанію проти нього

Київ • УНН

 • 12016 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Екс-очільниця НБУ Валерія Гонтарева готується провести брудну піар-кампанію проти власника групи кампаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Про це йдеться в офіційній заяві компанії "Укрлендфармінг", повідомляє видання "Деловая столица".

Наводимо повний текст заяви:

"На коференції "Game of Thrones: Final Season?" СЕО УЛФ Олег Бахматюк заявив, що "екс-керівник НБУ Валерія Гонтарева завдала шкоди економіці України не меньше, ніж Путін". Інші спікери наголосили на тому, що, як мінімум, половина банків, які буди виведені з ринку за часів правління Валерії Гонтаревої, були ліквідовані незаконно. Більше того, згідно з оцінками наглядової ради НБУ втрати держави від непродуманої політики правління НБУ періоду Гонтаревої склали 38% ВВП країни.

В той же час, нам стало відомо, що Валерія Гонтарева і її оточення планує провести брудну піар-кампанію проти Олега Бахматюка і, на жаль, до цього може бути залучено (свідомо чи несвідомо) керівництво Національного банку України.

Тому, ми наголошуємо на наступному:

Вже минуло більше року з того моменту, як Олег Бахматюк запропонував реструктуризувати борги його ліквідованих банків, але на жаль, керівництво НБУ зробило все від себе можливе, щоб не сісти за стіл переговорів. Тим самим, держава Україна втрачає значні кошти через "особливу" позицію керівництва НБУ.

Ми закликаємо Валерію Гонтареву не ховатися в Лондоні і приїхати до України, для публічної дискусії з приводу так званого очищення банківської системи і її дій по знищенню економіки країни.

Олег Бахматюк, як і раніше, притримується політики відкритості і прозорості і готовий взяти участь у дискусії. Наша позиція - це конструктивний діалог, за якого всі сторони мають можливість висловитись. Кінцева мета, яку ми переслідуємо - добробут українців, і не тільки тих 30 тисяч, які працюють у нашому холдингу, а й мільйонів інших, на покращення добробуту яких можуть піти кошти, які Олег Бахматюк хоче і готовий повернути".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,840.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,980.78