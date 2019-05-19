У Бахматюка заявили, что Гонтарева готовит черную пиар-кампанию против него

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86114 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98556 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123615 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111799 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137887 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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У Бахматюка заявили, что Гонтарева готовит черную пиар-кампанию против него

У Бахматюка заявили, что Гонтарева готовит черную пиар-кампанию против него

Киев  •  УНН

 • 12014 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Экс-руководительница НБУ Валерия Гонтарева готовится провести грязную пиар-кампанию против владельца группы кампаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Об этом говорится в официальном заявлении компании "Укрлендфарминг", сообщает издание "Деловая столица".

Приводим полный текст заявления:

"На коференции "Game of Thrones: Final Season?" СЕО УЛФ Олег Бахматюк заявил, что "экс-руководитель НБУ Валерия Гонтарева нанесла ущерб экономике Украины не менее, чем Путин". Другие спикеры отметили, что, как минимум, половина банков были выведены с рынка во времена правления Валерии Гонтаревой, были ликвидированы незаконно. Более того, по оценкам наблюдательного совета НБУ потери государства от непродуманной политики правления НБУ периода Гонтаревой, составили 38% ВВП страны.

В то же время, нам стало известно, что Валерия Гонтарева и ее окружения планирует провести грязную пиар-кампанию против Олега Бахматюка и, к сожалению, к этому может быть привлечено (сознательно или бессознательно) руководство Национального банка Украины.

Поэтому, мы отмечаем следующее:

Уже прошло больше года с того момента, как Олег Бахматюк предложил реструктуризировать долги его ликвидированных банков, но к сожалению, руководство НБУ сделало все от себя возможное, чтобы не сесть за стол переговоров. Тем самым, государство Украина теряет значительные средства из-за "особой" позиции руководства НБУ.

Мы призываем Валерию Гонтареву не прятаться в Лондоне и приехать в Украину для публичной дискуссии по поводу так называемого очищения банковской системы и ее действий по уничтожению экономики страны.

Олег Бахматюк по-прежнему придерживается политики открытости и прозрачности и готов принять участие в дискуссии. Наша позиция - это конструктивный диалог, при котором все стороны имеют возможность высказаться. Конечная цель, которую мы преследуем - благосостояние украинцев, и не только тех 30 тысяч, которые работают в нашем холдинге, но и миллионов других, на улучшение благосостояния которых могут уйти средства, Олег Бахматюк хочет и готов вернуть".

Украинские Национальные Новости

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