У Анталії зафіксували найвищу за 92 роки температуру

Деталі

За даними 4-го регіонального управління метеорології, в Анталії побито рекорд середньої максимальної температури грудня за останні 92 роки.

З 1930 року, коли почалися вимірювання, максимальна середня температура, яка раніше вимірювалася на рівні 18,8 градусів у 1960 році, у грудні досягла 19,1 градусів.

Видання також додає, що температура підвищилася по всій Туреччині через хвилю спеки, яка тривала у грудні 2022 року.

Додамо

В Україні найближчими днями переважатиме морозна погода.