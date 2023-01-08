У Анталії зафіксували найвищу за 92 роки температуру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Метеорологи зафіксували в турецькому місті Анталія найвищу з 1930 року температуру. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Türk.
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За даними 4-го регіонального управління метеорології, в Анталії побито рекорд середньої максимальної температури грудня за останні 92 роки.
З 1930 року, коли почалися вимірювання, максимальна середня температура, яка раніше вимірювалася на рівні 18,8 градусів у 1960 році, у грудні досягла 19,1 градусів.
Видання також додає, що температура підвищилася по всій Туреччині через хвилю спеки, яка тривала у грудні 2022 року.
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В Україні найближчими днями переважатиме морозна погода.