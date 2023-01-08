В Анталии зафиксировали самую высокую за 92 года температуру
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Метеорологи зафиксировали в турецком городе Анталия самую высокую с 1930 года температуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Türk.
Детали
По данным 4-го регионального управления метеорологии, в Анталии побит рекорд средней максимальной температуры декабря за последние 92 года.
С 1930 года, когда начались измерения, максимальная средняя температура, которая ранее измерялась на уровне 18,8 градусов в 1960 году, в декабре достигла 19,1 градусов.
Издание также добавляет, что температура повысилась по всей Турции из-за волны жары, которая продолжалась в декабре 2022 года.
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