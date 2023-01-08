В Анталии зафиксировали самую высокую за 92 года температуру

Детали

По данным 4-го регионального управления метеорологии, в Анталии побит рекорд средней максимальной температуры декабря за последние 92 года.

С 1930 года, когда начались измерения, максимальная средняя температура, которая ранее измерялась на уровне 18,8 градусов в 1960 году, в декабре достигла 19,1 градусов.

Издание также добавляет, что температура повысилась по всей Турции из-за волны жары, которая продолжалась в декабре 2022 года.

Добавим

В Украине в ближайшие дни будет преобладать морозная погода.