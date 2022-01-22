У Африці слон перекинув автомобіль з туристами
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Південно-Африканській Республіці слон перекинув на дах кросовер. Інцидент стався у заповіднику з охорони водно-болотних угідь Ісімангалісо у провінції Квазулу-Ната. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Post.
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Спершу тварина кілька разів штовхнула автомобіль головою, а потім, допомагаючи собі ногою, перевернула його. Машина спочатку опинилася у кюветі на боці, а потім перекинулася на дах.
Інцидент зняв на відео водій, який проїжджав поряд. Він почав сигналити, намагаючись відвернути увагу звіра, але слон не реагував на звуки.
Люди, які були в машині, отримали незначні травми. Подію розслідують чиновники, що відповідають за заповідник. Вони спробують встановити, що спричинило таку агресію у слона.
Додамо
В Африці є місця, де людям дозволяють наближатися до слонів на машині, оскільки вони, як правило, миролюбні.