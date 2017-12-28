У Афганістані біля військової частини пролунав вибух: 15 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В афганістанському місті Лашкаргах, столиці провінції Гельманд, що на півдні країни, терорист-смертник підірвався поблизу військової частини. Внаслідок інциденту постраждали 15 осіб, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“15 людей зазнали поранень в результаті скоєного бойовиком-смертником вибуху поблизу військової частини в місті Лашкаргах, що є столицею провінції Гельманд на півдні Афганістану”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляє місцева влада, бойовик-смерник підірвав свій автомобіль біля колони афганських військових.
За попередніми даними, всі, крім одного з поранених внаслідок нападу, були солдатами.
Зазначено, що відповідальність за вибух взяв на себе рух “Талібан”.
Як повідомляв УНН, у Кабулі підірвався смертник: щонайменше 10 осіб загинули.