В Афганистане у воинской части прогремел взрыв: 15 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В афганистанськом городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд на юге страны, террорист-смертник подорвался возле военной части. В результате инцидента пострадали 15 человек, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“15 человек получили ранения в результате совершенного боевиком-смертником взрыва вблизи военной части в городе Лашкаргах, что является столицей провинции Гильменд на юге Афганистана”, — говорится в сообщении.
Как сообщают местные власти, боевик-смерник взорвал свой автомобиль возле колонны афганских военных.
По предварительным данным, все, кроме одного из раненых в результате нападения, были солдатами.
Указано, что ответственность за взрыв взяло на себя движение “Талибан”.
Как сообщал УНН, в Кабуле подорвался смертник: по меньшей мере 10 человек погибли.