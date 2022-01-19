У 2021 році українці скористалися е-підписом майже 9 млрд разів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Протягом минулого року українці скористалися е-підписом та е-печаткою 8,7 млрд разів. Це вдвічі більше, ніж позаминулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.
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"Якщо поставити уявні пачки невикористаного паперу, то вийде башта заввишки щонайменше 870 км. Це як до українського супутника Січ-2-30 і ще 21 Еверест або просто 98 Еверестів. Ось такі результати paperless, якщо міряти їх Еверестами, для наочності", — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.
Деталі
Станом на кінець 2021 року кількість користувачів е-підпису та е-печатки зросла майже вдвічі — з 6 млн до 10,8 млн. 2,8 млн із них користуються Дія.Підписом.
Загалом громадяни отримали понад 17 млн е-підписів та е-печаток у 2021 році, з яких 5,6 млн Дія.Підписи. Цей показник у 2,2 раза перевищив результати 2020 року.
Наприкінці 2021 року кількість діючих е-підписів, якими люди продовжують користуватися, становить 14,7 млн, з яких 2,7 млн — Дія.Підписи. Це в 1,8 раза більше, ніж у 2020 році.
Крім цього, кількість е-підписів на захищених носіях зросла з 11% до 33,6%.
Нагадаємо
Застосунок "Дія" почав надавати електронні підписи 1 червня 2020 року.