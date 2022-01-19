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У 2021 році українці скористалися е-підписом майже 9 млрд разів

У 2021 році українці скористалися е-підписом майже 9 млрд разів

Київ • УНН

 • 15101 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Протягом минулого року українці скористалися е-підписом та е-печаткою 8,7 млрд разів. Це вдвічі більше, ніж позаминулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

Цитата

"Якщо поставити уявні пачки невикористаного паперу, то вийде башта заввишки щонайменше 870 км. Це як до українського супутника Січ-2-30 і ще 21 Еверест або просто 98 Еверестів. Ось такі результати paperless, якщо міряти їх Еверестами, для наочності", — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Деталі

Станом на кінець 2021 року кількість користувачів е-підпису та е-печатки зросла майже вдвічі — з 6 млн до 10,8 млн. 2,8 млн із них користуються Дія.Підписом.

Загалом громадяни отримали понад 17 млн е-підписів та е-печаток у 2021 році, з яких 5,6 млн Дія.Підписи. Цей показник у 2,2 раза перевищив результати 2020 року.

Наприкінці 2021 року кількість діючих е-підписів, якими люди продовжують користуватися, становить 14,7 млн, з яких 2,7 млн — Дія.Підписи. Це в 1,8 раза більше, ніж у 2020 році.

Крім цього, кількість е-підписів на захищених носіях зросла з 11% до 33,6%. 

Нагадаємо

Застосунок "Дія" почав надавати електронні підписи 1 червня 2020 року.

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