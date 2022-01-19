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15 марта, 19:03 • 107430 просмотра

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15 марта, 13:44 • 145111 просмотра

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В 2021 году украинцы воспользовались е-подписью почти 9 млрд раз

В 2021 году украинцы воспользовались е-подписью почти 9 млрд раз

Киев • УНН

 • 15099 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В течение прошлого года украинцы воспользовались е-подписью и е-печатью 8,7 млрд раз. Это вдвое больше, чем в позапрошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.

Цитата

"Если поставить воображаемые пачки неиспользованной бумаги, то получится башня высотой не менее 870 км. Это как к украинскому спутнику Сич-2-30 и еще 21 Эверест или просто 98 Эверестов. Вот такие результаты, если мерить их Эверестами, для наглядности", — отметила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Детали

По состоянию на конец 2021 года количество пользователей е-подписи и е-печати выросло почти вдвое — с 6 млн до 10,8 млн. 2,8 млн из них пользуются Дия.Подписью.

В целом граждане получили более 17 млн е-подписей и е-печатей в 2021 году, из которых 5,6 млн Дия.Подписи. Этот показатель в 2,2 раза превысил результаты 2020 года.

В конце 2021 года количество действующих е-подписей, которыми люди продолжают пользоваться, составляет 14,7 млн, из которых 2,7 млн — Дия.Подписи. Это в 1,8 раза больше, чем в 2020 году.

Кроме этого, количество е-подписей на защищенных носителях выросло с 11% до 33,6%. 

Напомним

Приложение "Дия" начало предоставлять электронные подписи 1 июня 2020 года.

Украинские Национальные Новости

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