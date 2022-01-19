В 2021 году украинцы воспользовались е-подписью почти 9 млрд раз
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В течение прошлого года украинцы воспользовались е-подписью и е-печатью 8,7 млрд раз. Это вдвое больше, чем в позапрошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.
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"Если поставить воображаемые пачки неиспользованной бумаги, то получится башня высотой не менее 870 км. Это как к украинскому спутнику Сич-2-30 и еще 21 Эверест или просто 98 Эверестов. Вот такие результаты, если мерить их Эверестами, для наглядности", — отметила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.
Детали
По состоянию на конец 2021 года количество пользователей е-подписи и е-печати выросло почти вдвое — с 6 млн до 10,8 млн. 2,8 млн из них пользуются Дия.Подписью.
В целом граждане получили более 17 млн е-подписей и е-печатей в 2021 году, из которых 5,6 млн Дия.Подписи. Этот показатель в 2,2 раза превысил результаты 2020 года.
В конце 2021 года количество действующих е-подписей, которыми люди продолжают пользоваться, составляет 14,7 млн, из которых 2,7 млн — Дия.Подписи. Это в 1,8 раза больше, чем в 2020 году.
Кроме этого, количество е-подписей на защищенных носителях выросло с 11% до 33,6%.
Напомним
Приложение "Дия" начало предоставлять электронные подписи 1 июня 2020 года.