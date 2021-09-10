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У 117 хасидів, які повернулися з Умані, підозрюють підробку тестів на коронавірус. Після карантину їх викличуть на допит

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. За останню добу у 156 ізраїльтян, які повернулися з України, було виявлено коронавірус. На цьому фоні міністерство внутрішньої безпеки Ізраїлю повідомляє, що у 117 тих, хто повернувся з України і яких підозрюють у підробці тестів на коронавірус, будуть викликані на допити після виходу з режиму самоізоляції, пише УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Деталі

Громадянам, які скористалися підробленими довідками про тести на коронавірус, загрожує кримінальне переслідування, штраф і термін до 5 років позбавлення волі.

Раніше Управлінням з реєстрації населення була отримана інформація про десятки ізраїльтян, які заразилися коронавірусом під час перебування в Умані, які, щоб вилетіти додому, пред’явили підроблені довідки.

Раніше радіостанція Kann повідомляла, що близько двох тисяч ізраїльтян змушені затриматися в Україні через позитивні тести на коронавірус. Їм належить далеко від дому дотримуватися режиму самоізоляції, і в Ізраїль повернутися вони зможуть тільки після одужання.

Доповнення

Більше 12 тис. хасидів, які прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, вчора, 9 вересня покинули організованими групами України.

Цього року на святкування Рош га-Шана в місто Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів. Настання нового 5782 року за іудейським календарем святкували з 6 до 8 вересня.

Також раніше повідомлялося, що серед хасидів в Умані фіксують нові випадки COVID-19, трьох відправили до Ізраїлю через тяжкий стан.

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