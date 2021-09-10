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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128083 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120160 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117762 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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У 117 хасидов, вернувшихся из Умани, подозревают подделку тестов на коронавирус. После карантина их вызовут на допрос

У 117 хасидов, вернувшихся из Умани, подозревают подделку тестов на коронавирус. После карантина их вызовут на допрос

Киев  •  УНН

 • 18341 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. За последние сутки у 156 израильтян, вернувшихся из Украины, был выявлен коронавирус. На этом фоне министерство внутренней безопасности Израиля уведомляет, что 117 вернувшихся из Украины, подозреваемых в подделке тестов на коронавирус, вызваны на допросы после выхода из режима самоизоляции, пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

Гражданам, воспользовавшимся поддельными справками о тестах на коронавирус, грозят уголовное преследование, штраф и срок до 5 лет лишения свободы.

Ранее Управления по регистрации населения была получена информация о десятках израильтян, которые заразились коронавирусом во время пребывания в Умани, которые, чтобы вылететь домой, предъявили поддельные справки.

Ранее радиостанция “Кан Бет” сообщала, что около двух тысяч израильтян вынуждены задержаться в Украине из-за положительных тестов на коронавирус. Им предстоит вдали от дома соблюдать режим самоизоляции, и в Израиль вернуться они смогут только после выздоровления.

Дополнение

Более 12 тыс. хасидов, прибывших в Умань на празднование Рош га-Шана, вчера, 9 сентября покинули организованными группами Украину.

В этом году на празднование Рош га-Шана в город Умань прибыло более 29 тысяч паломников-хасидов. Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю праздновали с 6 до 8 сентября.

Также ранее сообщалось, что среди хасидов в Умани фиксируют новые случаи COVID-19, трех отправили в Израиль из-за тяжелого состояния.

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