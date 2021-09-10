У 117 хасидов, вернувшихся из Умани, подозревают подделку тестов на коронавирус. После карантина их вызовут на допрос

КИЕВ. 10 сентября. УНН. За последние сутки у 156 израильтян, вернувшихся из Украины, был выявлен коронавирус. На этом фоне министерство внутренней безопасности Израиля уведомляет, что 117 вернувшихся из Украины, подозреваемых в подделке тестов на коронавирус, вызваны на допросы после выхода из режима самоизоляции, пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.