У 117 хасидов, вернувшихся из Умани, подозревают подделку тестов на коронавирус. После карантина их вызовут на допрос
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. За последние сутки у 156 израильтян, вернувшихся из Украины, был выявлен коронавирус. На этом фоне министерство внутренней безопасности Израиля уведомляет, что 117 вернувшихся из Украины, подозреваемых в подделке тестов на коронавирус, вызваны на допросы после выхода из режима самоизоляции, пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
Гражданам, воспользовавшимся поддельными справками о тестах на коронавирус, грозят уголовное преследование, штраф и срок до 5 лет лишения свободы.
Ранее Управления по регистрации населения была получена информация о десятках израильтян, которые заразились коронавирусом во время пребывания в Умани, которые, чтобы вылететь домой, предъявили поддельные справки.
Ранее радиостанция “Кан Бет” сообщала, что около двух тысяч израильтян вынуждены задержаться в Украине из-за положительных тестов на коронавирус. Им предстоит вдали от дома соблюдать режим самоизоляции, и в Израиль вернуться они смогут только после выздоровления.
Дополнение
Более 12 тыс. хасидов, прибывших в Умань на празднование Рош га-Шана, вчера, 9 сентября покинули организованными группами Украину.
В этом году на празднование Рош га-Шана в город Умань прибыло более 29 тысяч паломников-хасидов. Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю праздновали с 6 до 8 сентября.
Также ранее сообщалось, что среди хасидов в Умани фиксируют новые случаи COVID-19, трех отправили в Израиль из-за тяжелого состояния.