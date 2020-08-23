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Twitter позначив приміткою про дезінформацію публікацію Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Служби Twitter позначили одне з повідомлень президента США Дональда Трампа як таке, що містить інформацію, яка вводить людей в оману. Роз’яснення з цього приводу опубліковані в неділю службою безпеки соцмережі, пише УНН з посиланням на видання The Verge.

Twitter позначив приміткою про дезінформацію публікацію Трампа

Увагу керівництва Twitter привернула публікація Трампа, в якій він в черговий раз піддав критиці заклики членів Демократичної партії до громадян США взяти участь в листопадових виборах за допомогою пошти. Зокрема, Трамп висловився про те, що використання вуличних поштових скриньок при такому способі голосування може “обернутися катастрофою” для виборчого процесу. Американський лідер також зазначив, що поштові скриньки не обробляються належним чином в умовах пандемії.

Адміністрація Twitter зазначила, що повідомлення Трампа містить інформацію в галузі охорони здоров’я, що вводить в оману, яка може “відвернути виборців від участі в голосуванні”. “Відповідно до нашої політики даний твіт не буде видалений, оскільки він важливий для обговорення”, — підкреслили при цьому в соцмережі.

Керівництво Twitter раніше неодноразово позначало повідомлення Трампа як такі, що порушують правила, які забороняють виправдання насильства. В кінці червня газета Politico інформувала про те, що адміністрації Twitter і Facebook видалили відеозапис з публікації президента США після того, як власник відео звернувся зі скаргою про порушення авторських прав.

Республіканець Трамп неодноразово критикував в останні місяці метод голосування поштою. Він переконаний, що цей спосіб не дозволяє точно і оперативно підводити підсумки виборів. Трамп пояснював, що має на увазі в першу чергу загрозу масштабних підтасовок і фальсифікації бюлетенів, голосування “мертвих душ”, а також осіб, які не мають права на участь у виборах.

Раніше, Twitter видалив ретвіт Трампа про “існування ліків від COVID-19”.

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