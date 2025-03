Туск: ЄС ніколи не визнає анексію Криму Росією

"Зустріч з президентом Порошенком з підготовки саміту Східного партнерства. На жаль, також це стало часом скорботи через смерть ветерана-активістки Веджіє Кашки і для того, щоб висловити нашу солідарність з кримськотатарської громадою і всією Україною. ЄС ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко розповів голові Євроради про смерть активістки під час обшуків в Криму.

Нагадаємо, 23 листопада померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Абла Кашка. За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, 82-річній Веджіє стало погано під час обшуку в її будинку. Вона померла в кареті швидкої допомоги.

ФСБ Росії 23 листопада розпочала в Криму широкомасштабну спецоперацію, під час якої в різних районах Криму пройшли обшуки в будинках кримських татар і затримання.

Meeting President @Poroshenko to prepare the #EaPSummit.

Sadly also a moment to mourn the death of veteran activist Vedzhiye Kashka and express our solidarity with the Crimean Tatar community and all of Ukraine.

EU will never recognise Russia’s illegal annexation of Crimea. pic.twitter.com/Pc4uwleVGN

— Donald Tusk (@eucopresident) 23 ноября 2017 г.