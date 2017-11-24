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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79293 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 69757 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76861 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Туск: ЕС никогда не признает аннексию Крыма Россией

Туск: ЕС никогда не признает аннексию Крыма Россией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европейский Союз никогда не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter по результатам встречи з Президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе накануне, передает УНН.

"Встреча с президентом Порошенко по подготовке саммита Восточного партнерства. К сожалением, также это стало временем скорби из-за смерти ветерана-активистки Веджие Кашки и для того, чтобы выразить нашу солидарность с крымскотатарской общиной и всей Украиной. ЕС никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией", - сообщил он.

Как сообщал УНН, П.Порошенко рассказал главе Евросовета о смерти активистки во время обысков в Крыму.

Напомним, 23 ноября умерла ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Абла Кашка. По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, 82-летней Веджие стало плохо во время обыска в ее доме. Она умерла в карете скорой помощи.

ФСБ России 23 ноября начала в Крыму широкомасштабную спецоперацию, в ходе которой в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания.

Meeting President @Poroshenko to prepare the #EaPSummit.
Sadly also a moment to mourn the death of veteran activist Vedzhiye Kashka and express our solidarity with the Crimean Tatar community and all of Ukraine.
EU will never recognise Russia’s illegal annexation of Crimea. pic.twitter.com/Pc4uwleVGN

— Donald Tusk (@eucopresident) 23 ноября 2017 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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