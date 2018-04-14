Туск прокоментував ракетний удар по Сирії

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Удари США, Франції і Великої Британії по Сирії у відповідь на ймовірну хімічну атаку на Думу в Східній Гуті, дають зрозуміти, що за спричинення людських страждань є своя ціна. Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.