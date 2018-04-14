Туск прокоментував ракетний удар по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Удари США, Франції і Великої Британії по Сирії у відповідь на ймовірну хімічну атаку на Думу в Східній Гуті, дають зрозуміти, що за спричинення людських страждань є своя ціна. Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Удари США, Франції і Великої Британії дають зрозуміти, що сирійський режим разом з Росією і Іраном не може продовжувати цю людську трагедію, щонайменше, не заплативши за це. ЄС буде стояти разом з нашими союзниками на боці правосуддя", - заявив він.
Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях у Сирії.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.
Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.