Турецька прокуратура вимагає 40 довічних термінів для узбекистанця за стамбульський теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Прокурор у турецькому Стамбулі запросив 40 довічних термінів для узбекистанця Абдулкадіра Машаріпова, який звинувачується в організації та проведенні теракту в стамбульському нічному клубі у 2017 році, в результаті якого загинули 39 людей. Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.
"Якщо суд визнає Машаріпова винним, його засудять до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у членстві в збройній терористичній групі, а також до 2370 років за вбивство 39 людей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в обвинувальному висновку згадуються 58 підозрюваних, 18 з них перебувають під вартою, ще вісьмох прокурори пропонують виправдати. У списку, зокрема, є дружина Машаріпова Заріна Нуруллаєва, а також троє ймовірних співучасників.
Як повідомлялося раніше в УНН, у травні минулого року у Туреччині довічно ув'язнили 14 осіб за теракт у Стамбулі.