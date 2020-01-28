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Турецкая прокуратура требует 40 пожизненных сроков для узбекистанца за стамбульский теракт

Киев • УНН

 • 11185 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Прокурор в турецком Стамбуле требует 40 пожизненных сроков для узбекистанца Абдулкадира Машарипова, который обвиняется в организации и проведении теракта в стамбульском ночном клубе в 2017 году, в результате которого погибли 39 человек. Об этом сообщает "Радио свобода", информирует УНН.

Турецкая прокуратура требует 40 пожизненных сроков для узбекистанца за стамбульский теракт

"Если суд признает Машарипова виновным, его приговорят к 15 годам лишения свободы по обвинению в членстве в вооруженной террористической группе, а также до 2370 лет за убийство 39 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обвинительном заключении упоминаются 58 подозреваемых, 18 из них находятся под стражей, еще восемь прокуроры предлагают оправдать. В списке, в частности, есть жена Машарипова Зарина Нуруллаева, а также трое предполагаемых соучастников.

Как сообщалось ранее в УНН, в мае прошлого года в Турции пожизненно посадили 14 человек за теракт в Стамбуле.

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